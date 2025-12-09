Запуск строительства жилья в Ростовской области сократился на 28%

В Ростовской области с начала 2025 года началось строительство 1,4 млн кв. м жилья, что на 28% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об свидетельствуют данные ДОМ.РФ.

Значительное сокращение пришлось на первые два квартала года. В этот период объем запусков сократился на 51%, то есть до 0,4 млн кв. м. Но уже с июля по ноябрь в регионе был введен 1 млн кв. м, а спад замедлился до 14%.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», что губернатор Ростовской области сообщил, что в регионе вряд ли введут новый мораторий на строительство. Решение вводилось, так как властям была необходима пауза, а смысла в новых ограничительных мерах глава области пока не видит.

Константин Соловьев