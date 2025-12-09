С начала 2025 года по 1 декабря в Татарстане специалисты филиала ФГБУ «ЦОК АПК» выявили карантинных вредителей в 13 партиях общей массой более 53 тонн. Об этом сообщает пресс-служба филиала ЦОК АПК.

В Татарстане за год выявили 53 тонны импортной карантинной продукции с вредителями

В продукции обнаружены томатный трипс в партии чеснока, восточная плодожорка в двух партиях персиков и вест-индийский цветочный трипс в девяти партиях салата айсберг. Информация о выявленных карантинных объектах направлена в Управление Россельхознадзора по Татарстану для принятия мер реагирования.

Всего за 11 месяцев исследовали более 6,5 тыс. тонн импортной подкарантинной продукции — показатель вырос в 4,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продукты поступали из Азербайджана, Киргизии, Узбекистана, Беларуси и Китая.

Анна Кайдалова