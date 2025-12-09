В Ростовской области задержали курьера с крупной партией наркотиков

В Ростовской области полицейские задержали 26-летнего жителя Калужской области, который перевозил крупную партию синтетических наркотиков из Московской области для сбыта в южных регионах. Об этом сообщает пресс-служба донского управления МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Правоохранители остановили автомобиль Skoda Yeti на 1093-м км трассы М-4 «Дон». Операция проводилась по информации, поступившей из главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России.

При досмотре машины полицейские обнаружили в бензобаке специально оборудованный тайник. Из него изъяли три полуторалитровые пластиковые бутылки с белым порошком общей массой около 3 кг. Экспертиза подтвердила, что вещество является наркотическим средством. У водителя также изъяли два мобильных телефона и пять банковских карт.

Как установили оперативники, задержанный транспортировал оптовую партию синтетического наркотика для последующего распространения через «тайники-закладки». Мужчина рассказал следователям, что официально не трудоустроен и занимается перевозкой запрещенных веществ последние полгода. Предложение о таком заработке он нашел в мессенджере, а вознаграждение получал в цифровой валюте.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Фигурант заключен под стражу.

Константин Соловьев