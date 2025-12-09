Семь рейсов задержаны в аэропорту Краснодара

В аэропорту Краснодара утром 9 декабря зафиксированы задержки семи рейсов, включая международные направления. Согласно данным онлайн-табло, на вылет ожидают отправления рейсы в Наманган и Екатеринбург. На прилет задерживаются воздушные судна из Красноярска, Стамбула, Антальи, Новосибирска и Москвы.

Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Росавиация в ночь на четверг вводила временные ограничения на прием и выпуск самолетов в воздушной гавани для обеспечения безопасности полетов. Режим был отменен в 06:25 мск, однако часть рейсов по-прежнему остается вне расписания.

Вячеслав Рыжков