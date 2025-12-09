В Геленджике начнут контролировать размещение катамаранов в пляжных зонах

Власти Геленджика планируют упорядочить использование водной техники на побережье в курортный сезон. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава города Алексей Богодистов.

«На федеральном уровне принят закон, который впервые дает муниципалитетам реальные рычаги для наведения порядка в акваториях. Теперь у города появляются юридические инструменты, позволяющие упорядочить использование водной глади и исключить хаотичное размещение катамаранов, гидроциклов и другой техники там, где этого быть не должно»,— пишет Алексей Богодистов.

В Геленджике завершают подготовку документов для создания муниципальной комиссии по приведению договоров водопользования в соответствие. В состав комиссии войдут представители Роспотребнадзора,. ГИМС, морского порта, администрации города и краевых министерств. Также в Геленджике согласовали правила использования водных объектов для рекреационных целей. Таким образом, на курорте разделят зоны для купания и техники.

«Если объект использует воду не по назначению, договор будет либо скорректирован, либо расторгнут»,— подчеркивает глава Геленджика.

София Моисеенко