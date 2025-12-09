Ставрополье удвоит производство вина по итогам 2025 года

Министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин заявил о значительном росте производства вин защищенных наименований. За десять месяцев 2025 года регион перевыполнил план в 2,3 раза. Объем достиг 4,9 тыс. декалитров. По итогам года власти ожидают удвоения показателей, пишет «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ставрополье держит четвертое место в России по площадям виноградников. Регион построил мощный виноградо-винодельческий комплекс. Здесь действуют крупные предприятия и фермерские хозяйства. Власти разработали три гастроэнотуристических маршрута. Туристы осматривают десять виноделен. Такие экскурсии привлекают гурманов и повышают интерес к местным винам.

Региональный план продвижения виноделия усиливает позиции производителей. Губернатор Владимир Владимиров лично поручил развивать отрасль. Помощь оказывают через проект "Поддержка пищевой и перерабатывающей промышленности". В 2025 году субсидии на виноградарство выросли на 11%. Их объем составил 175,4 млн руб. Деньги получили 19 компаний, включая 12 фермеров.

За первое полугодие производство виноградных вин подскочило на треть. Показатель достиг 393,2 тыс. декалитров. Игристых вин произвели 46,3 тыс. декалитров, на 13% меньше плана. Инвесторы активно вкладывают средства. Недавно один из них направил 2 млрд руб. на винодельню в Левокумском округе. Там закладывают новые виноградники на 150 га.

Уникальные терруары Ставрополья способствуют качеству вин. Район славится теплым климатом и плодородными почвами. Это позволяет выращивать сорта вроде каберне совиньон и мерло. Регион производит тихие и игристые вина премиум-класса. Эксперты отмечают рост экспорта на внутренний рынок. Ставрополье стремится к лидерству среди российских винодельческих центров. Поддержка государства и частные инвестиции ускоряют развитие. По мере восстановления, отрасль создает рабочие места и пополняет бюджет края.

Станислав Маслаков