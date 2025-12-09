В Цимлянске автомобиль врезался в поезд в попытке скрыться от полицейских

В Цимлянске 21-летний водитель ВАЗ-21099 пострадал при столкновении с поездом на железнодорожном переезде после того, как не остановился по требованию полицейских и скрылся от преследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба Южной транспортной прокуратуры Фото: Пресс-служба Южной транспортной прокуратуры Следующая фотография 1 / 2 Фото: Пресс-служба Южной транспортной прокуратуры Фото: Пресс-служба Южной транспортной прокуратуры

Как ранее писал «Ъ-Ростов», происшествие случилось накануне ночью, 8 декабря, в 22:50 на пересечении железнодорожного переезда с улицей Московской. По предварительным данным, молодой человек проигнорировал требование сотрудников правоохранительных органов об остановке транспортного средства, а после начала погони врезался в железнодорожный состав на переезде, который не оборудован шлагбаумом. В результате происшествия водитель получил травмы.

В отношении водителя правоохранители составили протоколы по пяти статьям Кодекса об административных правонарушениях: управление транспортным средством в состоянии опьянения, эксплуатация автомобиля при наличии неисправностей, управление без водительского удостоверения, нарушение правил движения через переезд и невыполнение требования об остановке.

Константин Соловьев