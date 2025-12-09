Краснодарца осудили на 3 года за ложное сообщение о теракте в храме

Первомайский районный суд Краснодара вынес приговор местному жителю Сергею Новикову, признав его виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

По материалам дела, 20 января 2025 года фигурант Новиков, находясь в Свято-Екатерининском кафедральном соборе, позвонил по коротким номерам «112» и «103» и заявил о якобы готовящемся захвате заложников. Прибывшие оперативные службы угрозы не обнаружили: информация о наличии опасности для прихожан не подтвердилась. Спустя непродолжительное время мужчина был установлен и задержан сотрудниками регионального управления ФСБ.

В суде подсудимый признал вину и заявил о раскаянии. С учетом обстоятельств дела ему назначено три года лишения свободы с направлением в колонию-поселение. Осужденный будет доставлен к месту отбывания наказания под конвоем. Приговор пока не вступил в законную силу.

Вячеслав Рыжков