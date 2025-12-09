В результате пожара в жилом доме в Армавире пострадали трое детей

В Армавире вечером 8 декабря произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Маркова. По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, возгорание возникло в одной из квартир, где на площади около 30 кв. м загорелись мебель и личные вещи. Огонь был потушен в оперативные сроки.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сотрудники пожарно-спасательных подразделений эвакуировали 20 человек и спасли еще 15 жильцов. В результате происшествия пострадали четыре человека, включая троих детей; все они получили отравление продуктами горения и были переданы бригадам скорой помощи.

По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность при обращении с огнем при использовании легковоспламеняющихся жидкостей.

Вячеслав Рыжков