Махачкалинский гарнизонный военный суд получил новое назначение

Судьей Махачкалинского гарнизонного военного суда назначен Гайрбек Гелогаев. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

Ранее на должность господина Гелогаева рекомендовала Высшая квалификационная коллегия судей.

«Поздравляем с назначением на ответственную и почетную должность, желаем успехов в деятельности на благо судебной системы страны», — говорится в сообщении инстанции.

Константин Соловьев