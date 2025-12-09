Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Махачкалинский гарнизонный военный суд получил новое назначение

Судьей Махачкалинского гарнизонного военного суда назначен Гайрбек Гелогаев. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ранее на должность господина Гелогаева рекомендовала Высшая квалификационная коллегия судей.

«Поздравляем с назначением на ответственную и почетную должность, желаем успехов в деятельности на благо судебной системы страны», — говорится в сообщении инстанции.

Константин Соловьев

