Махачкалинский гарнизонный военный суд получил новое назначение
Судьей Махачкалинского гарнизонного военного суда назначен Гайрбек Гелогаев. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Ранее на должность господина Гелогаева рекомендовала Высшая квалификационная коллегия судей.
«Поздравляем с назначением на ответственную и почетную должность, желаем успехов в деятельности на благо судебной системы страны», — говорится в сообщении инстанции.