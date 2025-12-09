В Новороссийске выставили на торги историческую дачу за рубль

Управление государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края объявило торги на право аренды дачи инженера Александра Щенсновича конца XIX — начала XX века в Новороссийске. Аукцион состоится 19 декабря, заявки принимают до 16 декабря. Стартовая цена лота составляет один рубль. Срок аренды — 49 лет.

Историческое здание площадью 416 кв. м расположено на Красноцементной улице, 15. Инженер Александр Щенснович, который руководил строительными работами железнодорожной станции Новороссийск, на рубеже XIX–XX столетий купил участок за цементным заводом «Цепь» (ныне «Октябрь») и возвел там загородный дом. С 1930-х годов дача Щенсновича вместе с 23 другими объектами, как ближайшая к Новороссийску, принадлежала цементному заводу «Октябрь» и служила жильем для работников предприятия.

В настоящее время строение является объектом культурного наследия регионального значения. По информации властей, памятник архитектуры находится в руинированном состоянии.

Наталья Решетняк