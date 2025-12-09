Экс-полицейского на Кубани осудили на 4,1 года по делу о коррупции и мошенничестве

Новопокровский районный суд вынес приговор бывшему оперуполномоченному местного отдела полиции, признав его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки и покушении на мошенничество с использованием служебного положения. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Материалы о противоправной деятельности полицейского были собраны сотрудниками отдела собственной безопасности ГУ МВД по Краснодарскому краю совместно с региональным управлением ФСБ. В мае 2023 года он был уволен из органов «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника».

Как установил суд, подсудимый получил взятку за непривлечение гражданина к административной и уголовной ответственности, а также пытался незаконно получить 300 тыс. руб., обещая не ходатайствовать об избрании для подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил бывшему сотруднику полиции наказание в виде 4 лет и 1 месяца лишения свободы, запретив ему занимать должности в правоохранительных органах в течение двух лет. Суд также лишил его специального звания и постановил конфисковать деньги, полученные в качестве взятки.

