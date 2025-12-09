В Новошахтинске из-за аварии в сетях без электричества остались 17 улиц

В Новошахтинске произошла авария в электросети, из-за которой без энергоснабжения остались 17 улиц. Об этом сообщает компания «Донэнерго».

Технологическое нарушение в сети случилось в 6:35. В результате аварии частично отключили потребителей на улицах Рихарда Зорге, Маресьева, Олега Кошевого, Харьковской, Городской, Лазарева, Тюленина, Малосадовой, Вавилова, Павлова, Ушакова, Ульянова, Зеленского, Лесной, Славы, в переулке Морском.

Восстановить подачу электричества планируют в течение трех часов.

Константин Соловьев