Жителя Саратовской области лишили гражданства, пока он находился на СВО

В Саратовской области 23-летний местный житель лишен гражданства РФ во время участия в СВО (контракт подписал в 2023 году). Об этом сообщила «Российская Газета».

Согласно информации, предоставленной матерью военнослужащего, сын получил гражданство РФ в 2008 году, так как она сама является россиянкой. Однако ГУ МВД по Саратовской области считает, что отметка о гражданстве была поставлена ошибочно, так как молодой человек родился в Актюбинске в Казахстане, где мог получить гражданство по отцу.

После смерти отца, когда ребенку было три года, мать переехала с ним в Балаково и подала заявление о предоставлении ребенку гражданства РФ. В свидетельство о рождении был поставлен соответствующий штамп.

Несмотря на то, что в течение многих лет никаких сомнений в правомерности приобретения гражданства не возникало, а военнослужащий получил паспорт РФ и загранпаспорт, ГУ МВД настаивает на отсутствии оснований для автоматического получения российского гражданства. В ведомстве утверждают, что не обнаружили документов, подтверждающих обращение матери за предоставлением гражданства сыну.

Судебные разбирательства по данному делу продолжаются уже более года. Первая и апелляционная инстанции вынесли решение в пользу военнослужащего, указав на отсутствие доказательств неправомерных действий со стороны заявителя или должностных лиц. Но ГУ МВД по Саратовской области обжаловало решение, указав на необходимость рассмотрения вопроса о гражданстве Казахстана. В настоящее время дело рассматривается в Кировском районном суде Саратова. ГУ МВД по региону отказалось комментировать ситуацию «РГ», ссылаясь на продолжающееся судебное разбирательство.

Нина Шевченко