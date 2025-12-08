Мэрия Ярославля просит суд разрешить возобновить работу ДК Добрынина

Мэрия Ярославля ходатайствовала о снятии обеспечительных мер в части запрета функционирования Дворца культуры им. Добрынина, действующего с 17 ноября. Об этом мэр Артем Молчанов сказал в ходе прямой линии на телеканале «ЯПервый».

«Объект с точки зрения функционирования для репетиционного процесса, для секционного процесса, для проведения там занятий является безопасным. Уже выполнены мероприятия, результат которых подтвержден независимой лабораторией. Вот эту позицию на основании проведенной работы мы сегодня и заявляли в суде. Надеюсь, что нас услышали, и мы технически готовы это подтвердить»,— сказал господин Молчанов.

При этом он подчеркнул, что пока речь не идет о возобновлении работы ДК как концертной площадки. Во Дворце нужен полный комплекс работ по установке пожарно-охранной сигнализации.

«Решение об использовании концертной площадки может быть принято только тогда, когда все охранно-пожарные сигнализации сработают в дежурном режиме, в режиме испытаний и дадут нам полную уверенность, что никакие печальные события в нашем ДК не произойдут»,— пояснил мэр.

В бюджете Ярославля на следующий год на работы закладывается 35 млн руб. Ранее в мэрии сообщали, что новая система пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в ДК должна появиться в четвертом квартале 2026 года.

Алла Чижова