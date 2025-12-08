Мэр Ярославля объяснил продажу «Центрального рынка»

Пакет акций АО «Центральный рынок» выставили на продажу для приведения объекта в порядок за счет внебюджетных средств, однако назначение акционерного общества будет сохранено. Об этом мэр Ярославля Артем Молчанов сказал в ходе прямой линии на телеканале «ЯПервый».

Господин Молчанов объяснил, что решение было принято, в том числе из-за создания в центре города пешеходной зоны. Однако городских средств на ремонт и улиц, и фасадов, и дорог не хватит.

«Это большие вложения. И сегодня мы привлекаем инвесторов к тому, чтобы привести в порядок нашу историческую часть. Отмечу, что способ приватизации предусматривает именно продажу акций, он не предусматривает ликвидацию предприятия. Задача приведения всего центра в надлежащий вид должна быть решена и решена должна быть не с использованием средств городского бюджета, потому что эти средства нам, безусловно, есть куда направить. Вкладываться в коммерческую недвижимость на сегодняшний день неправильно и нецелесообразно»,— сказал мэр.

Он добавил, что в городе сейчас существует развитая торговая сеть, поэтому нет необходимости субсидировать эту сферу за счет бюджетных средств.

«Я могу сказать, что примерно половина сегодня нашей экономики — это торговля, и она достаточно хорошо развивается, и достаточно большой ассортимент товаров на конкурентной основе сегодня предлагается различными торговыми предприятиями»,— пояснил господин Молчанов.