Главные новости за 8 декабря. Новороссийск

Днём 8 декабря в Новороссийске и Геленджике объявляли тревогу по БПЛА. На территории Новороссийска режим угрозы действовал около часа.

С 15 декабря в Новороссийске начнут работать елочные базары, они будут расположены в каждом районе города. На елочных базарах включительно до 31 декабря можно будет купить сертифицированное и легально вырубленное новогоднее дерево.

В Анапе конкурс на должность мэра признали несостоявшимся из-за нехватки кандидатов, о чем сообщил совет депутатов курорта. Обязанности главы города исполняет Светлана Балаева.

До середины декабря на площади рядом с администрацией Новороссийска установят центральную елку.

Расширение железнодорожных путей к порту Новороссийска не сокранит долю автоперевозок, считает управляющий партнер консалтинговой компании InfraProjects Алексей Безбородов. На расширение ж/д путей выделили 70 млрд руб.

На участке от Джубги до Геленджика расширят трассу М-4 «Дон» до четырех полос, об этом «Ъ» сообщили в ГК «Автодор».

Заместитель главы Новороссийска Александр Гавриков рассказал о методах тушения возгорания на мусорном полигоне «Терра-Н». По его словам, для ликвидации пожара применяются различные способы, в том числе — промывка водой и засыпка грунтом. Пожар на полигоне тушат больше недели.