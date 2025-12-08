В Ярославле изменится порядок избрания мэра

Кандидатов на пост мэра Ярославля будет предлагать губернатор Ярославской области. Проект закона внес в областную думу губернатор Михаил Евраев.

Новый порядок избрания глав столиц субъектов РФ предусмотрен федеральным законом, который был подписан президентом 20 марта 2025 года. Региональное законодательство о выборах мэра приводится в соответствие с федеральным.

«Предусматривается изменение порядка избрания главы городского округа город Ярославль и порядок предварительного рассмотрения губернатором Ярославской области и представления представительному органу городского округа город Ярославль кандидатов на указанную должность»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Перед выборами мэра Ярославля губернатор создаст комиссию, которая будет рассматривать кандидатуры претендентов на этот пост. Правом выдвижения кандидатов обладают партии, представленные в ГД РФ и в Ярославской областной думе, совет муниципальных образований области и общественная палата региона, а также Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления. Комиссия рассмотрит предложенные кандидатуры и представит их губернатору. Губернатор, в свою очередь, представит в муниципалитет не менее двух кандидатов, из числа которых депутаты и выберут мэра.

Антон Голицын