Три награды Russian Traveler Awards завоевала Нижегородская область

Нижегородская область получила три награды туристической премии Russian Traveler Awards. По данным областного правительства, всего в 2025 году на соискание премии поступило более 500 заявок в 23 номинациях.

Нижегородская Стрелка

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Территория Стрелки в Нижнекм Новгоролде получила награду в номинации «Культурно-досуговое/общественное пространство». Экскурсионная программа «Первый взгляд в Заповедных кварталах» одержала победу по итогам народного голосования и выбора блогера в номинации «Экскурсионный туристический маршрут».

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2024 году Нижегородская область удостоилась четырех наград Russian Traveler Awards.

Андрей Репин