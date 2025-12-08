Власти Саратовской области запретили вырубать елки для продажи к праздникам

Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в этом году в саратовских лесхозах не будут вырубать деревья для продажи на елочных базарах. По словам главы региона, это необходимо для сохранения лесного фонда.

На совещании с зампредами, министрами и главами районов господин Бусаргин объяснил решение отсутствием дефицита привозных елок. «Ограничение не скажется на стоимости и наличии елок, однако при этом не нанесет ущерба большой планомерной работе по расширению лесного фонда в области»,— сказал губернатор.

За три года в Саратовской области площадь лесов увеличилась на 11,6 тыс. га и составляет около 650 тыс. га. По информации пресс-службы главы региона, в 2026 году власти планируют высадить не менее 4 тыс. га лесов.

Марина Окорокова