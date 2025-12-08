Обманывавшую под предлогом продажи меда мошенницу приговорили к лишению свободы

Дзержинский районный суд Ярославля приговорил жительницу Тутаевского округа Наталию Карплюк к 3,5 годам колонии-поселения за два эпизода мошенничества и четыре — кражи. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД по Ярославской области Фото: УМВД по Ярославской области

Суд установил, что с января по апрель 2025 года Карплюк обманывала людей под предлогом продажи меда. В четырех случаях она, находясь в квартирах у пенсионеров, пользовалась моментом и похищала деньги. Общая сумма украденных денег составила 125 тыс. руб.

Также она сдала сдачу 85-летней жительнице региона «билетами Банка приколов» при продаже банки меда. 77-летнего мужчину подсудимая обманула, сказав, что его супруга купила у нее мед на 32,7 тыс. руб., и потребовав оплаты.

В суде Наталия Карплюк признала вину и попросила рассмотреть ее дело без судебного разбирательства. С учетом того что Карплюк, ранее дважды осужденная за аналогичные преступления, нарушила закон в период отбытия условного осуждения, суд решил назначить ей лишение свободы.