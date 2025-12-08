В Ярославле зерезервировали земли для продления Чернопрудной

В Ярославле мэрия зарезервировала земли, предназначенные для соединения улицы Чернопрудной с Тормозным шоссе. Соответствующее постановление подписал мэр Артем Молчанов.

Резервируется земля на площади 15,2 тыс. кв. м. На ней запрещено новое строительство, запрещена передача земель в собственность граждан и юридических лиц. Власти проведут инвентаризацию недвижимости в границах зарезервированного участка, освободят их от самовольно возведенных объектов.

Земля резервируется сроком на три года. «Ъ-Ярославль» сообщал, что новая дорога будет четырехполосной, ее общая протяженность составит 0,4086 км. Дату начала строительства власти пока не называли.

Антон Голицын