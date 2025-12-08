В Новороссийске шесть многоквартирных домов остались без отопления

В жилых домах на проспекте Ленина приостановили подачу отопления в связи с аварией на сетях. Об этом уведомили в пресс-службе новороссийского филиала АО «АТЭК».

По данным «АТЭК», в котельной на проспекте Ленина, 69 в третьем микрорайоне специалисты зафиксировали затопление тепловой камеры. С 16:00 подача отопления прекращена в МКД по адресам: пр. Ленина, 33, 35, 53, 55, 57, 59. Отопление также отсутствует в поликлинике №5 и детском саду №12.

На месте аварии работают специалисты. Ремонт планируется завершить в срок до 23:30 с последующим заполнением и запуском тепловой сети.

София Моисеенко