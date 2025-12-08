Главную елку установят в Новороссийске до середины декабря

Центральную елку около администрации Новороссийска планируют установить до 15 декабря. Об этом сообщили в Telegram-канале городского управления ЖКХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

«Установка будет произведена в срок до 15 декабря 2025 года»,— заявили в управлении.

В прошлом году главную елку установили в начале декабря. Недавно в пресс-службе администрации Новороссийска оповестили, что муниципалитет планирует сэкономить на новогоднем оформлении города. К такому решению местные власти пришли в связи с необходимостью выделения дополнительных средств на восстановление поврежденных домов после атаки БПЛА.

«Для того, чтобы оперативно восстанавливать поврежденные здания, городу нужны дополнительные средства, значит, на чем-то надо попросту сэкономить. А экономит Новороссийск, в частности, на праздничном новогоднем оформлении города»,— комментировали в пресс-службе мэрии.

Администрация приняла решение не закупать новую центральную елку в целях экономии средств. При этом, как сообщал «Ъ-Новороссийск», в ноябре в ЕИС «Закупки» мэрия опубликовала тендер на закупку новогодних украшений на общую сумму 13,2 млн руб. Праздничный декор планируется установить в Центральном районе: за 13,2 млн в городе поставят четыре световых парусника с гирляндами и рождественскую арку, а также украсят чаши фонтанов.

София Моисеенко