В Ярославле флигель исторической усадьбы переделали под гостиницу

В Ярославле закончились работы по приспособлению памятника культуры «Флигель южный усадьбы Холщевниковых – Ярославской уездной земской управы» под современное использование. Вскоре в здании разместится гостиница, сообщили в областном правительстве.

Флигель находится на улице Собинова, 5. Здание построили в 1810-е годы, с 1881 года там располагались службы и канцелярии. В XX веке строение занимали организации, также оно использовалось в качестве жилья.

В рамках работ по приспособлению в здании усилили фундаменты, восстановили поврежденные участки кирпичных стен, провели устройство конструкций полов, кровли, несущих каркасов, перекрытий, сруба мезонина и пристройки. Прилегающая территория была благоустроена. К настоящему моменту работы завершены, объект введен в эксплуатацию. Дата открытия гостиницы не называется.

Алла Чижова