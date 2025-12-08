Эксперт: расширение ж/д путей к порту Новороссийска не сократит долю автоперевозок

Расширение железнодорожных подходов к морскому порту Новороссийска, на которое выделено 70 млрд руб., не окажет значительного влияния на автомобильные грузоперевозки в порт, полагает управляющий партнер консалтинговой компании InfraProjects Алексей Безбородов.

Эксперт отмечает, что пока неясно, для каких типов грузов предназначено расширение железнодорожных путей. Он также указывает на стагнацию морских терминалов в Новороссийске, за исключением зерновых. «Я считаю, что необходимо выделять сухогрузный район НМТП и продавать его, так как “Транснефть” не заинтересована в его развитии», — считает господин Безбородов.

Днем 8 декабря стало известно, что правительство России направит порядка 70 млрд руб. до 2030 года на расширение железнодорожных подходов к морскому порту Новороссийска.

В рамках проекта за пять лет планируется проложить около 50 км железнодорожных путей, необходимых для движения составов. В 2025 году около 400 млн руб. направят на опережающее строительство железнодорожного парка, реконструкцию тяговой подстанции и главного пути. Средства выделят в рамках профильного нацпроекта.

Наталья Решетняк