В Анапе признали несостоявшимся конкурс на должность мэра

Из-за нехватки кандидатов в Анапе не состоялся конкурс на должность главы города. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на совет муниципального образования.

Совет депутатов Анапы принял решение о назначении конкурса на должность главы города в июле этого года. Конкурс должен был состояться 5 декабря, прием документов от потенциальных кандидатов принимался с 17 сентября по 31 октября.

В официальном заявлении совета депутатов Анапы говорится, что конкурс не состоялся в связи с невозможностью принятия решения по отбору кандидатур. В рамках конкурса подать заявки должны были не менее двух кандидатов.

Бывший мэр Анапы Василий Швец сложил полномочия 24 июня. В настоящее время обязанности главы города-курорта исполняет Светлана Балаева.

София Моисеенко