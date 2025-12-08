Нападающего «Адмирала» оштрафовали за драку на матче с «Локомотивом»

Спортивно-дисциплинарный комитет оштрафовал хоккеиста «Адмирала» Павла Шэна за драку с игроком ярославского «Локомотива» Артемом Кузиным в ходе матча регулярного чемпионата КХЛ 6 декабря. Об этом сообщили в лиге.

Фото: ХК «Адмирал» Владивосток

В первом периоде после силового приема форварда Кузина упал защитник «Адмирала» Либор Шулак. Заступаться за него пошел нападающий команды хозяев Павел Шэн, что закончилось дракой. После видеопросмотра обоим хоккеистам назначили штрафы.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Адмирала» Павла Шэна по п. 3.4 ст. 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Зачинщик драки), и подвергнуть его денежному штрафу»,— сообщили в лиге.

Алла Чижова