Объявлен конкурс на должность председателя Ярославского областного суда

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации (ВККС РФ) объявила об открытии вакантной должности председателя Ярославского областного суда. Об этом сообщается на сайте ВККС РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ярославского областного суда Фото: Пресс-служба ярославского областного суда

Документы от соискателей будут приниматься до 30 декабря 2025 года включительно. «Ъ-Ярославль» сообщал, что ранее ВККС РФ удовлетворила заявление об отставке в связи с истечением срока полномочий председателя суда Алексея Крайнова. Его полномочия истекут в феврале 2026 года.

Конкурс уже объявлялся ранее, однако два претендента отозвали свои заявления.

Антон Голицын