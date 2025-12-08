В Ростовской области на М-4 «Дон» ограничили движение из-за дорожных работ

На 1010-м километре трассы М-4 «Дон» в северном направлении затруднено движение из-за дорожных работ, которые продлятся до 19:00. Об этом сообщила пресс-служба региональной госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, помехи распространяются на трехкилометровый участок. Ремонтные работы проводятся в правой полосе, левая остается доступной для проезда.

«Просим водителей заранее планировать свой маршрут и с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Дорожные работы будут проводиться до 19:00»,— говорится в сообщении ГИБДД.

Валентина Любашенко