67-летний житель Новороссийска стал посредником мошенников

Жителю Новороссийска грозит до трех лет лишения свободы за дропперство. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД города-героя.

По данным полиции Новороссийска, 67-летний горожанин оформил на себя банковские счета и предоставил их реквизиты мошенникам. Действия он осуществлял для получения последующего денежного вознаграждения со стороны аферистов.

На счета, созданные новороссийцем, обманутые граждане перечислили 100 тыс. руб. В отношении жителя города возбудили уголовное дело за неправомерный оборот средств платежей.

Все материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

София Моисеенко