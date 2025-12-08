В астраханском аэропорту ввели ограничения и замедлили интернет в регионе

В астраханском аэропорту им. Кустодиева (Нариманово) введены временные ограничения на прилеты и вылеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Меры направлены на обеспечение безопасности полетов. После обеда РСЧС объявило о беспилотной опасности и предупредило о замедлении мобильного интернета.

На сайте аэропорта указано, что посадки на рейсы DP520 в Санкт-Петербург (15:25) и SU1679 в Москву (16:40) завершены. Об отмене рейсов не сообщалось.

Нина Шевченко