В Ростовстате зафиксировали рост цен на масло и картофель

Ростовстат зафиксировал рост цен на основные продукты питания в регионе за неделю до 1 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации аналитиков, стоимость сливочного масла увеличилась на 3,3 руб. и достигла 275,2 руб. за кг. Подсолнечное масло подорожало на один рубль — до 148,7 руб. за литр.

Среди овощей картофель прибавил в цене три рубля и стоит 48,72 руб. за кг. Яблоки выросли в стоимости с 120 руб./кг до 122,4 руб./кг. Морковь, напротив, подешевела с 43,8 руб./кг до 48,2 руб./кг.

«К декабрю инфляция традиционно ускоряется из-за роста расходов населения, премий, активизации закупок. Производители и ритейлеры стремятся компенсировать рост издержек — сырья, топлива, транспортировки — поэтому закладывают повышение цен заранее»,— пояснили аналитики.

Валентина Любашенко