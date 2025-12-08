Вечернюю подачу воды частично ограничат в Новороссийске

В зоне водоснабжения №1 в Новороссийске ограничат подачу воды вечером 8 декабря. Об этом уведомили в МУП «Водоканал».

По данным «Водоканала», на сетях зафиксировали повреждение электрокабеля, питающего НСВ 11 км. Для проведения аварийно-восстановительных работ подачу воды в часть зоны №1 ограничат в вечерние часы. К этой зоне водоснабжения относятся улицы в Восточном районе Новороссийска: Волочаевская, Гольмана, Карьерная, Мергельная и другие.

«Восстановление водоснабжения в рабочем режиме будет осуществляться по окончанию работ по восстановлению электрокабеля, в связи с чем чрезвычайная ситуация не прогнозируется»,— пояснили в МУП «Водоканал» Новороссийска.

На период отключения ресурсоснабжающая организация будет осуществлять подвоз воды по заявкам.

София Моисеенко