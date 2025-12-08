В Ростовской области завершили обновление путепроводов на М-4 «Дон»

Госкомпания «Автодор» завершила масштабный ремонт двух путепроводов на федеральной трассе М-4 Дон в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба организации.

По информации ведомства, работы проводились на 1084-м километре основного направления и 1062-м километре альтернативной трассы. Чтобы не блокировать движение, специалисты трудились в круглосуточном режиме на каждой стороне объектов. Мостовики и дорожники выполнили комплексный объем работ.

В настоящее время все полосы движения открыты для транспорта. Обновление инфраструктуры позволит повысить безопасность и увеличить пропускную способность автомагистрали в районе Ростова-на-Дону.

«Участок одной из самых загруженных дорог страны полностью готов к работе перед ростом сезонной интенсивности во время новогодних праздников», — пояснили в пресс-службе.

Валентина Любашенко