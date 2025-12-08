В Новочеркасске возбудили дело о мошенничестве на 2 млн рублей

В Отдел полиции № 1 МУ МВД России «Новочеркасское» обратился 44-летний местный житель, который сообщил, что стал жертвой мошенников. Об этом информирует пресс-служба регионального МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Потерпевший рассказал полицейским, что он нашел в Интернете фирму по приобретению автомобилей из Европы. В одном из мессенджеров с ним связался якобы менеджер компании и разъяснил условия покупки транспортного средства.

Вскоре потерпевший внес предоплату за автомобиль на указанный банковский счет в сумме 858 тыс. руб. Затем последовало еще одно сообщение с требованием внести еще 650 тыс. руб. за оплату госпошлины, а также 512 тыс. руб. за оплату утилизационного сбора. Ничего не подозревавший покупатель перевел деньги продавцу.

Через некоторое время он осознал, что стал жертвой мошенников, так как сроки доставки истекли, а продавец перестал выходить на связь. Общая сумма ущерба составила более 2 млн. руб.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных к совершению противоправных действий.

Валентина Любашенко