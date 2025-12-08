На Дону объем ипотеки на ИЖС снизился на 19%

В Ростовской области объем предоставленных кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в октябре 2025 года составил почти 2 млрд руб., что на 19% меньше год к году. Об этом свидетельствуют данные Центробанка.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При этом в месячной динамике наблюдается увеличение: показатель октября на 16% превысил сентябрьский (1,7 млрд руб.). Максимальный объем кредитования на строительство индивидуальных жилых домов в регионе был достигнут в августе прошлого года и составил чуть более 2 млрд руб.

В октябре 2025 года Ростовская область заняла второе место среди регионов Южного федерального округа по объему ипотечных кредитов на строительство частных домов. Лидером округа по этому показателю стал Краснодарский край, выдавший в октябре почти 3,2 млрд руб. На третьем месте оказалась Астраханская область с 947 млн руб. Суммарный объем ипотечных кредитов, выданных в октябре 2025 года в ЮФО, составил 7,8 млрд руб., что меньше, чем в октябре 2024 года (8,2 млрд руб.).

По данным Центрального банка, в России ипотека на строительство частных домов оказалась наиболее востребованной в Москве и Московской области, где было выдано кредитов на общую сумму 4,2 млрд руб. Также значительный спрос наблюдался в Республике Татарстан, где объем ипотечных кредитов составил 4 млрд руб.

