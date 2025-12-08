В Новороссийске откроют елочные базары 15 декабря

Елочные базары в Новороссийске начнут свою работу в середине декабря. Об этом сообщили в городском управлении торговли, подчеркнув, что в Новороссийске будут функционировать 12 нестационарных точек продажи хвойных деревьев.

Новогодние деревья привезут в Новороссийск из Саратовской, Оренбургской, Пензенской областей и других регионов России. В управлении подчеркнули, что базары с елями, пихтами и соснами будут работать до 31 декабря включительно по следующим адресам:

Центральный район: ул. Черняховского, район сквера им. Чайковского, пересечение пр. Ленина, 2А и ул. Свердлова, пересечение ул. Рубина и ул. Горького, ул. Куникова, 11

Приморский район: Борисовка, район остановки транспорта на ул. Чапаева, ул. Видова №167

Южный район: пр. Дзержинского, 220/2

Сельские округа: ст. Натухаевская, ул. Фрунзе (район дома культуры), ст. Раевская, пересечение ул. Котова и ул. Красная, п. Верхнебаканский, пересечение ул. 40 лет Октября и ул. Коммунистическая

На елочных базарах должны продаваться деревья с подтверждающими документами, вырубленные легальным способом.

София Моисеенко