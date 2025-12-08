Эльбрус открыл сезон с привлечением 18 тысяч гостей

Курорт «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии привлек более 18 тыс. посетителей за длинные выходные, пишет пресс-служба Кавказ.РФ. Еще 7 тыс. человек собрались на вечерние концерты в рамках всероссийского открытия горнолыжного сезона 2025–2026 годов. Экосистема «Горы России» совместно с Кавказ.РФ и правительством КБР организовали фестиваль с 4 по 7 декабря.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников лично запустил новую зону катания в восточном секторе Эльбруса. Две канатные дороги «Баштала» и «Чиран» производства Doppelmayr перевозят до 2400 человек в час. Они обслуживают 5,2 км трасс черного и красного уровня на высотах 3300–3500 метров. Решетников с главой КБР Казбеком Коковым и гендиректором Кавказ.РФ Андреем Юмшановым первыми протестировали подъем и спуск. Общая протяженность трасс превысила 23 км.

Система искусственного оснежения продлевает сезон на несколько месяцев. Курорт открыл 56-й горнолыжный сезон 1 ноября первым в России. За первый месяц верхнюю зону на высотах 3000–3847 метров посетили 40 тыс. человек. В новогодние праздники Эльбрус принимает 5000–7000 гостей ежедневно.

Почетные гости отметили масштаб событий. Олимпийская чемпионка Светлана Журова, основатель «Гор России» Илья Виноградов и гендиректор «Архыза» Роман Киранчук участвовали в массовом спуске и передаче кубка лидера. «Архыз» примет открытие сезона в 2026 году. Райдеры из «Газпром-Поляны», «Архыза» и «Домбая» присоединились к спуску.

Гости высоко оценили новинки. Блогер Юлия Котлубаева из Краснодара назвала красную трассу любимой из-за панорам с новой станции. Решетников в интервью «России» похвалил Кавказ.РФ за инженерные решения в горах. 5 декабря на леднике Гарабаши на высоте 4050 метров прошел турнир по гольфу. Апре-ски собирались на станции «Мир». Балкарский дизайнер Мила Керефф представила футболки с медведем-райдером.

Вечерняя программа прошла на плоскостной парковке на 800 автомобилей. 5 декабря выступили Artik&Asti и Firaya. 6 декабря — Султан Хажироко (Султан-Ураган) и The Hatters. Гид Аскер Атабиев отметил, как публика скандировала «молодцы» на концерте The Hatters. Прошла встреча горнолыжного сообщества с Максимом Решетниковым.

Станислав Маслаков