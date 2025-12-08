КБР продает почти половину спорткомплекса «Джайлык» за 42 млн рублей

Правительство Кабардино-Балкарии выставило на электронные торги 7272 акции АО «Физкультурно-оздоровительный комплекс Джайлык», что составляет 45% уставного капитала предприятия. Начальная стоимость пакета определена в 42,06 млн руб. Лот опубликован на портале «ГИС.Торги».

Решение о приватизации принято Министерством земельных и имущественных отношений КБР 26 ноября 2025 года. Аукцион пройдет на электронной площадке АО «ЕЭТП» 15 января 2026 года.

Заявки на участие принимаются с 1 декабря 2025 года до 26 декабря включительно. Шаг торгов составляет 2,1 млн руб. (5% от начальной цены), размер задатка — 4,2 млн руб. (10% от стартовой стоимости).

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО Физкультурно-оздоровительный комплекс «Джайлык» зарегистрировано в 1992 году в Тырныауз. Основной вид деятельности — деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания. Уставный капитал — 1,6 млн руб. Учредитель — Амина Карпова. Номинальная стоимость продаваемых акций — 727,2 тыс. руб.

Комплекс располагается на земельном участке площадью 5,4 гектара. Приватизация проводится в рамках прогнозного плана продажи госимущества Кабардино-Балкарии на 2025 год.

