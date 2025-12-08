На Ставрополье прокуратура заставила швейную фабрику погасить долги по зарплате

Минераловодская межрайонная прокуратура Ставропольского края проверила швейную фабрику и нашла нарушения трудового законодательства. Предприятие с августа по октябрь 2025 года не выплатило зарплату 30 работникам. Сумма долга превысила 6 млн руб., сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

Прокуроры сразу внесли представление руководителю фабрики. Они привлекли компанию к ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ за неполную выплату зарплаты в срок. Фабрика полностью погасила долг, а штраф незамедлительно оплатила.

Эта фабрика уже попадала под проверки. С декабря 2024 по март 2025 года она задолжала 98 швеям более 7 млн руб. Тогда прокуратура тоже потребовала устранить нарушения. Ранее в Минеральных Водах инспекция труда ранее взыскала с местной швейной фабрики 1,1 млн руб. для 68 работников. Государственные органы активно борются с такими долгами в регионе.

Ставропольский край показывает низкий уровень безработицы — 0,4% за 2024 год, в Ставрополе даже 0,3%. С начала 2025 года руководители компаний погасили долги на 21,2 млн руб. перед 159 сотрудниками семи фирм. Прокуратуры края регулярно вмешиваются в подобные дела. В Невинномысске сталелитейный завод вернул 42,3 млн руб. тысяче работников. В Минеральных Водах швеи теперь получают зарплату вовремя, а фабрика избегает новых штрафов.

Станислав Маслаков