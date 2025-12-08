Семь УК Дона вернули жильцам около 1 млн рублей за незаконное повышение тарифа

В Ростовской области арбитражный суд обязал семь управляющих компаний (УК) вернуть собственникам 950 тыс. руб. за незаконное повышение тарифа на содержание жилья на 5%. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Повышая тариф, представители УК ссылались на изменения в налоговом законодательстве.

«Госжилинспекция региона выдала предписания компаниям «УК «Полипроф», «УК «Вересаево», ЖЭУ-5, «Коммунальщик Дона», «УК «Экоквартал», «УК «Красный Аксай», «УК «Пятая» пересчитать плату», — отметили в правительстве.

Арбитражный суд постановил, что управляющая компания не имеет права увеличивать размер платы в одностороннем порядке.

Наталья Белоштейн