Центробанк отменяет валютные ограничения для физлиц с декабря

Центральный банк России с 8 декабря отменяет лимиты на переводы иностранной валюты за рубеж для граждан РФ и резидентов дружественных государств. Причиной послужила стабилизация ситуации на валютном рынке, сообщила пресс-служба регулятора.

Одновременно до 7 июня 2026 года включительно сохраняются действующие ограничения для представителей недружественных стран. Работающие в России нерезиденты из таких государств могут переводить за границу только суммы в размере заработной платы.

По информации ведомства, безработные нерезиденты из недружественных стран и юридические лица этих государств по-прежнему не смогут осуществлять переводы за рубеж. Исключение составляют зарубежные компании под контролем российских граждан или организаций.

Запреты не касаются операций иностранных инвесторов на российском финансовом рынке при переводах со счетов типа "И" на зарубежные счета.

«Банки недружественных государств получают право переводить рубли через корреспондентские счета в российских кредитных организациях, если счета отправителя и получателя открыты в зарубежных банках»,– говорится в сообщении.

Валентина Любашенко