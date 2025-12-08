На Ставрополье суд обязал отремонтировать изношенный водопровод в Курском районе

В Ставропольском крае прокуратура Курского района через суд добилась капитального ремонта аварийного водопровода на улице Химиков в селе Эдиссия, где износ труб превышал 80%. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Фото: пресс-служба прокуратуры по Ставропольскому краю

Проверка показала, что водопроводная сеть находится в аварийном состоянии, а ответственная организация не предпринимала мер по приведению системы в порядок. Правоохранители подали иск с требованием обязать ресурсоснабжающую компанию провести капитальный ремонт коммуникаций.

Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. В настоящее время ремонтные работы выполняются под контролем прокуратуры.

Константин Соловьев