В Ярославле сильно похолодает

В Ярославле к концу этой недели температура воздуха опустится до -11°С. Прогноз публикует областной гидрометцентр.

С понедельника по среду включительно на улице будет +1…-1°С. В четверг и пятницу потеплеет до +4°С. Однако в выходные в городе ожидаются минусовые температуры: в ночь на субботу прогнозируется -7°С, в субботу — -5°С, в ночь на воскресенье — -11°С, в воскресенье — -6°С.

На протяжении всей недели в городе ожидаются осадки в виде дождя и снега.

Алла Чижова