Мэрия Ярославля прогнозирует падение доходов от продажи недвижимости

Власти Ярославля рассчитывают получить в 2026 году от продажи недвижимости 125,1 млн руб., что почти в два раза ниже, чем в 2025 году. Данные об этом содержатся в пояснительной записке к проекту решения муниципалитета «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества города Ярославля на 2026–2028 годы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Зоя Голицына Фото: Зоя Голицына

В 2025 году бюджет города получил от продажи городской недвижимости (включая земельные участки под зданиями) 234,7 млн руб. В план на 2026 год включены объекты с ориентировочной стоимостью 519,5 млн руб. Однако 300,4 млн руб. из этой суммы составляет стоимость низколиквидных объектов, продать которые затруднительно.

Всего в план приватизации 2026 года планируется включить 71 объект общей площадью 27 602,3 кв. м.