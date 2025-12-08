Аэропорт Геленджика возобновил прием и отправку рейсов

В Геленджике сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. За время действия запрета один самолет ушел на запасной аэродром, сообщает Росавиация.

Фото: Саркис Айвазян

По данным службы, экипажи, авиадиспетчеры и персонал аэропорта выполнили необходимый комплекс мер для гарантирования безопасности полетов. В ведомстве подчеркивают, что это остается приоритетом.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал о снятии режима тревоги в Геленджике и Новороссийске, введенного из-за угрозы атаки беспилотников. В Геленджике режим действовал с 11:37 до 11:54, в Новороссийске — около часа. Опасность для жителей и туристов отсутствует.

Анна Гречко