Шесть кубанских компаний вошли в топ-50 лучших производителей еды в России

Шесть предприятий Краснодарского края вошли в федеральный рейтинг 50 Best Tastes of Russia лучших производителей продуктов питания 2025 года. Возглавила список ГК «Дымов», выпускающая мясную гастрономию, молочную продукцию и кондитерские изделия.

Восьмое место занял «Агрокомплекс Выселковский». Производитель молочной продукции «Молвест» расположился на 19-й позиции, за ним следует компания «Эфко», ставшая 20-й. На 25-м месте — молочный производитель «Ренна», на 30-м — агрохолдинг «Белая дача».

Организаторы уточняют, что итоги формировались на основе голосования 500 экспертов из числа шеф-поваров, рестораторов, отельеров и предпринимателей. В числе номинантов рассматривались агрохолдинги, заводы, фермерские хозяйства, сыроварни, предприятия мясной гастрономии, рыбы, морепродуктов, производители овощей, фруктов, десертов и деликатесов.

Ранее сообщалось, что в рейтинг лучших объектов гастрономического туризма 50 Best Tastes of Russia вошли 11 локаций Краснодарского края, включая центр туризма в Абрау-Дюрсо, ресторанно-дегустационный комплекс Chateau de Talu в Геленджике, Мацестинскую чайную фабрику, винодельню Chateau Tamagne в станице Тамань и объекты курорта «Красная Поляна».

Нурий Бзасежев