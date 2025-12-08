Ограничения на полеты отменили в аэропорту Геленджика
В воздушной гавани Геленджика сняли временные ограничения на прием и выпуск судов. Об этом заявили в Росавиации.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По данным ведомства, в период действия ограничений на запасной аэродром был направлен один самолет. Меры предосторожности вводились для обеспечения безопасности полетов.
«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры обеспечения безопасности полетов»,— подчеркнули в Росавиации.