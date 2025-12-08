Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ограничения на полеты отменили в аэропорту Геленджика

В воздушной гавани Геленджика сняли временные ограничения на прием и выпуск судов. Об этом заявили в Росавиации.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, в период действия ограничений на запасной аэродром был направлен один самолет. Меры предосторожности вводились для обеспечения безопасности полетов.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры обеспечения безопасности полетов»,— подчеркнули в Росавиации.

София Моисеенко

