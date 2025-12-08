РЭРЗ и РГУПС расширяют партнерство в подготовке кадров

Студенты Ростовского университета путей сообщения посетили электровозоремонтный завод, где познакомились с принципами бережливого производства и системой 5С. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе завода.

Мероприятие включало теоретическую и практическую части. Студенты узнали о принципах системы 5С (организации пространства, сокращении потерь, улучшении качества продукции), а также посетили производственные площадки предприятия.

«Ростовский-на-Дону ЭРЗ и РГУПС являются стратегическими партнерами в подготовке высококвалифицированных кадров. Применение новых форматов взаимодействия сделает наше сотрудничество еще более плодотворным, а студенты получат дополнительные возможности не только в рамках научных, но и практических исследований», — отметила заместитель директора по персоналу Ростовского-на-Дону ЭРЗ Наталья Костенко.

Валентина Любашенко